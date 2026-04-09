Un matin comme les autres, Aurore se réveille dans son appartement, puis se rend dans sa salle de bains. Mais, cette fois, la porte refuse de la laisser sortir. Confrontée à elle-même, à un mystérieux insecte qui semble grandir avec ses angoisses, Aurore voit son enfermement devenir le théâtre de prises de conscience dévastatrices. Ailleurs dans la ville, Jean, ingénieur en apparence installé, suffoque dans une vie qu'il n'a jamais véritablement choisie, errant à la recherche d'une authenticité lui échappant. Sa route croise celle d'Aurore. Dans une tradition existentialiste empruntant au surréalisme (Dostoïevski, Kafka, Sartre, Camus, Kundera), Tard matin explore les fêlures de l'existence à travers ces deux destins en miroir, enfermant le lecteur dans leurs prisons intérieures, le forçant à contempler ses propres béances. Une plongée dans les méandres de l'âme humaine, où chaque tentative d'évasion ramène inexorablement à soi comme dans un ailleurs.