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#Roman francophone

Tard matin

Raphaël Verchère

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Un matin comme les autres, Aurore se réveille dans son appartement, puis se rend dans sa salle de bains. Mais, cette fois, la porte refuse de la laisser sortir. Confrontée à elle-même, à un mystérieux insecte qui semble grandir avec ses angoisses, Aurore voit son enfermement devenir le théâtre de prises de conscience dévastatrices. Ailleurs dans la ville, Jean, ingénieur en apparence installé, suffoque dans une vie qu'il n'a jamais véritablement choisie, errant à la recherche d'une authenticité lui échappant. Sa route croise celle d'Aurore. Dans une tradition existentialiste empruntant au surréalisme (Dostoïevski, Kafka, Sartre, Camus, Kundera), Tard matin explore les fêlures de l'existence à travers ces deux destins en miroir, enfermant le lecteur dans leurs prisons intérieures, le forçant à contempler ses propres béances. Une plongée dans les méandres de l'âme humaine, où chaque tentative d'évasion ramène inexorablement à soi comme dans un ailleurs.

Par Raphaël Verchère
Chez Editions du volcan

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Auteur

Raphaël Verchère

Editeur

Editions du volcan

Genre

Littérature française

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Tard matin

Raphaël Verchère

Paru le 09/04/2026

234 pages

Editions du volcan

21,50 €

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Scannez le code barre 9791097339746
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