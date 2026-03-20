Art Brut en Suisse : 50 ans de créations uniques à Lausanne, révélant les liens profonds entre Dubuffet et la Suisse L'ouvrage Art Brut en Suisse, paraît à l'occasion de l'exposition anniversaire qui célèbre les 50 ans de la Collection de l'Art Brut (Suisse). Il réunit un large éventail d'oeuvres d'une grande variété issues exclusivement des collections du musée lausannois, et réalisées par des autrices et auteurs suisses ou ayant créé en Suisse. A travers le thème de la Suisse comme fil rouge, cette publication et l'exposition qui l'accompagne rappellent les liens étroits et durables entre Jean Dubuffet, à l'origine du concept d'Art Brut, et ce pays, qui l'ont conduit à offrir sa collection d'Art Brut à la Ville de Lausanne afin d'en assurer sa pérennité et sa présentation au public. Un avant-propos de l'écrivain Metin Arditi précède un texte de Sarah Lombardi, directrice du musée et commissaire de l'exposition, suivi des notes manuscrites de Jean Dubuffet relatant son voyage à l'été 1945 en Suisse en quête d'oeuvres extra-culturelles ; un document inédit reproduit ici en fac-similé. L'ouvrage contient également des contributions de Michel Thévoz, premier directeur du musée, et de Lucienne Peiry, qui lui a succédé jusqu'en 2011, Andreas Steck, président notamment de l'association Aloïse Corbaz, ainsi que d'Astrid Berglund et Eleanor Philippoz, respectivement conservatrice et médiatrice à la Collection de l'Art Brut. Exposition : Collection de l'Art Brut, Lausanne, du 27 février au 27 septembre 2026 - Marque les 50 ans de la Collection de l'Art Brut à Lausanne - Présente un large éventail d'oeuvres exclusivement suisses ou créées en Suisse - Souligne la relation durable entre Jean Dubuffet et la Suisse, berceau de sa collection - Document Inédit : Inclut des notes manuscrites fac-similées de Jean Dubuffet de son voyage en Suisse (1945) - Accompagne l'exposition anniversaire avec des visuels de haute qualité