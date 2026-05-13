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Précis de phytothérapie

Henri Leclerc

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Le Précis de phytothérapie est centenaire. Relativement à l'histoire de la médecine par les plantes, c'est peu. Mais c'est également beaucoup au regard de la phytothérapie et de la cure de jouvence que le docteur Henri Leclerc a fait subir à cette discipline. A l'image d'un Acharya Sharangdhara qui rénova la médecine ayurvédique en son temps, le docteur Leclerc a restauré et expurgé la thérapeutique par les plantes des anciennes croyances et superstitions, lesquelles auraient été assurément déplacées en ce XXe siècle naissant. Astre majeur de la constellation de la médecine par les plantes, le docteur Leclerc nous a légué le Précis de phytothérapie, volume de haute valeur qui laisse libre court à la vaste érudition d'un homme à la foi profonde et à l'humanisme généreux.

Par Henri Leclerc
Chez Ambre

|

Auteur

Henri Leclerc

Editeur

Ambre

Genre

Phytothérapie

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Précis de phytothérapie

Henri Leclerc

Paru le 13/05/2026

364 pages

Ambre

24,00 €

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