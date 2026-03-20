Film Posters of the Russian Avant-Garde

A la croisée des arts visuels, graphiques et cinématographiques, les affiches de films constituent un fascinant témoignage de l'esprit culturel singulier d'une époque. Ce livre rassemble 250 affiches de l'Union soviétique pré-stalinienne des années 1920 et 1930 pour explorer l'énergie et l'inventivité de cette période, avant que le réalisme socialiste ne s'impose comme une doctrine artistique officielle. Tirée de la collection privée de la connaisseuse Susan Pack, cette sélection comprend les réalisations de 27 artistes différents. A travers des personnages ou des éléments architecturaux audacieux, chaque artiste témoigne d'une esthétique et d'un style singuliers, mais rejette comme les autres le côté glamour d'Hollywood en privilégiant des images saisissantes, fascinantes, voire provocatrices, souvent caractérisées par un cadrage inhabituel, des compositions dynamiques et des gros plans déconcertants.