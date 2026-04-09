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#Roman francophone

R-éveils poétiques

Damme pierre Van, Pierre Van Damne

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Reflet de la vie, des tourments et des joies de l'auteur, R-éveils poétiques permet d'appréhender le monde en images, de le toucher, le sentir, le voir, l'entendre, au-delà des concepts. La poésie met en mots toute la sensorialité ; elle est un verbe incarné au plus près du concret du vivant. Bouddha a ouvert une voie pour atteindre l'éveil spirituel. Il nous incite à pratiquer, à suivre un chemin. La poésie et particulièrement les haïkus sont une approche privilégiée pour tracer ce sentier et développer notre intériorité.

Par Damme pierre Van, Pierre Van Damne
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Damme pierre Van, Pierre Van Damne

Editeur

Les Impliqués

Genre

Poésie

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R-éveils poétiques

Damme pierre Van, Pierre Van Damne

Paru le 09/04/2026

184 pages

Les Impliqués

18,00 €

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Scannez le code barre 9791042815059
9791042815059
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