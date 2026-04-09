Reflet de la vie, des tourments et des joies de l'auteur, R-éveils poétiques permet d'appréhender le monde en images, de le toucher, le sentir, le voir, l'entendre, au-delà des concepts. La poésie met en mots toute la sensorialité ; elle est un verbe incarné au plus près du concret du vivant. Bouddha a ouvert une voie pour atteindre l'éveil spirituel. Il nous incite à pratiquer, à suivre un chemin. La poésie et particulièrement les haïkus sont une approche privilégiée pour tracer ce sentier et développer notre intériorité.
Par
Damme pierre Van, Pierre Van Damne Chez
Les Impliqués
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