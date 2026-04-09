Reflet de la vie, des tourments et des joies de l'auteur, R-éveils poétiques permet d'appréhender le monde en images, de le toucher, le sentir, le voir, l'entendre, au-delà des concepts. La poésie met en mots toute la sensorialité ; elle est un verbe incarné au plus près du concret du vivant. Bouddha a ouvert une voie pour atteindre l'éveil spirituel. Il nous incite à pratiquer, à suivre un chemin. La poésie et particulièrement les haïkus sont une approche privilégiée pour tracer ce sentier et développer notre intériorité.