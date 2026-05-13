Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

La piste des braves

Marie-Josée Dulong

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis son adolescence, Martin rêve de participer à la plus prestigieuse et difficile course de traîneau à chiens au monde, l'Iditarod, une épreuve de 1600 kilomètres à travers les milieux les plus hostiles de l'Alaska. C'est dans ce cadre aussi grandiose qu'impitoyable que se déroule cette aventure de survie réservée aux mushers les plus aguerris. En 2022, ce rêve devient réalité : Martin entre dans l'histoire en devenant le premier Québécois à relever ce défi titanesque. Pour accéder au départ de cette fabuleuse course se dissimulent des décennies d'efforts, de préparation et d'expériences enrichissantes. Un détour incontournable mène d'ailleurs à une autre course légendaire : le Yukon Quest de 2003, où une série d'événements a fait boule de neige. Un duo d'exploits que seulement quelque 350 mushers sur la planète peuvent revendiquer. Dans cette ode à l'amour pour les chiens de traîneau, une confiance aveugle et réciproque unit le musher et ses quatorze fidèles compagnons, leur permettant d'affronter ensemble cette épreuve d'endurance mythique. Cette histoire va bien au-delà du récit d'un homme et de ses aspirations. Elle se révèle une leçon de courage, de dépassement de soi et une invitation à croire en ses rêves, aussi inaccessibles puissent-ils paraître. Bienvenue dans cet univers fascinant où, en dix jours, tout peut arriver...

Par Marie-Josée Dulong
Chez Performance Edition

|

Auteur

Marie-Josée Dulong

Editeur

Performance Edition

Genre

Récits de montagne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La piste des braves par Marie-Josée Dulong

Commenter ce livre

 

La piste des braves

Marie-Josée Dulong

Paru le 13/05/2026

328 pages

Performance Edition

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782925524625
9782925524625
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.