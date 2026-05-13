La piste des braves

Depuis son adolescence, Martin rêve de participer à la plus prestigieuse et difficile course de traîneau à chiens au monde, l'Iditarod, une épreuve de 1600 kilomètres à travers les milieux les plus hostiles de l'Alaska. C'est dans ce cadre aussi grandiose qu'impitoyable que se déroule cette aventure de survie réservée aux mushers les plus aguerris. En 2022, ce rêve devient réalité : Martin entre dans l'histoire en devenant le premier Québécois à relever ce défi titanesque. Pour accéder au départ de cette fabuleuse course se dissimulent des décennies d'efforts, de préparation et d'expériences enrichissantes. Un détour incontournable mène d'ailleurs à une autre course légendaire : le Yukon Quest de 2003, où une série d'événements a fait boule de neige. Un duo d'exploits que seulement quelque 350 mushers sur la planète peuvent revendiquer. Dans cette ode à l'amour pour les chiens de traîneau, une confiance aveugle et réciproque unit le musher et ses quatorze fidèles compagnons, leur permettant d'affronter ensemble cette épreuve d'endurance mythique. Cette histoire va bien au-delà du récit d'un homme et de ses aspirations. Elle se révèle une leçon de courage, de dépassement de soi et une invitation à croire en ses rêves, aussi inaccessibles puissent-ils paraître. Bienvenue dans cet univers fascinant où, en dix jours, tout peut arriver...