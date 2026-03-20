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Souvenirs d'une exilée espagnole 1936-1975

Maria Sesé Sarvisé

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María Sesé Sarvisé avait quatorze ans en 1936 lorsque la guerre civile a éclaté en Espagne. Dans le petit village d'Angüés, près de Huesca en Aragon, les habitants avaient organisé un syndicat CNT et les travailleurs agricoles travaillaient en collectivité. Aussi, les hommes de Angüés ont très vite été la cible de la répression et de la violence des franquistes et des communistes staliniens. Deux des frères de María ont été tués dès les premiers mois de la guerre, puis, en 1939, sa famille a été forcée de se joindre aux centaines de milliers d'exilés de la Retirada. Plusieurs décennies après l'horreur de la guerre et l'effroi de l'exil, elle raconte ici ses souvenirs. Son récit donne met des noms et des visages sur cet épisode de l'histoire qui résonne malheureusement beaucoup trop avec l'actualité.

Par Maria Sesé Sarvisé
Chez Lux Editeur

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Auteur

Maria Sesé Sarvisé

Editeur

Lux Editeur

Genre

Espagne

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Souvenirs d'une exilée espagnole 1936-1975

Maria Sesé Sarvisé trad. Lauro Del Prado

Paru le 20/03/2026

180 pages

Lux Editeur

14,00 €

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