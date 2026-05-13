LA BOUSSOLE DE LA VIE AMOUREUSE. Suis-je avec la bonne personne ? Le potentiel est-il vraiment là ? J'arrête ou je continue ? Dans ce livre, découvrez enfin un aiguillage clair et concret pour répondre à ces questions essentielles ! Grâce à une approche inédite et structurée, reprenez en main votre bonheur amoureux dès maintenant. Et si l'on observait réellement comment ça se passe à deux : Assis, Debout, Couché ? Et si l'on évaluait clairement le niveau d'Attirance, de Respect et de Communication ? La méthode ADC-ARC vous propose une grille de notation révélatrice qui permet de mesurer votre degré de compatibilité. C'est élevé ? La vie à deux devient alors synonyme de plaisir, de complicité et de durabilité... avec très peu de compromis ! Cet outil tangible et bienveillant offre un éclairage simple, objectif et immédiatement utilisable pour faire le point sur votre relation actuelle ou à venir.