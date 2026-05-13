Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Assis - Debout - Couché

Josée Galarneau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LA BOUSSOLE DE LA VIE AMOUREUSE. Suis-je avec la bonne personne ? Le potentiel est-il vraiment là ? J'arrête ou je continue ? Dans ce livre, découvrez enfin un aiguillage clair et concret pour répondre à ces questions essentielles ! Grâce à une approche inédite et structurée, reprenez en main votre bonheur amoureux dès maintenant. Et si l'on observait réellement comment ça se passe à deux : Assis, Debout, Couché ? Et si l'on évaluait clairement le niveau d'Attirance, de Respect et de Communication ? La méthode ADC-ARC vous propose une grille de notation révélatrice qui permet de mesurer votre degré de compatibilité. C'est élevé ? La vie à deux devient alors synonyme de plaisir, de complicité et de durabilité... avec très peu de compromis ! Cet outil tangible et bienveillant offre un éclairage simple, objectif et immédiatement utilisable pour faire le point sur votre relation actuelle ou à venir.

Par Josée Galarneau
Chez Performance Edition

|

Auteur

Josée Galarneau

Editeur

Performance Edition

Genre

Sexualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Assis - Debout - Couché par Josée Galarneau

Commenter ce livre

 

Assis - Debout - Couché

Josée Galarneau

Paru le 13/05/2026

200 pages

Performance Edition

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782925524489
9782925524489
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.