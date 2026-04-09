Moscow 2160 Tome 3

Bienvenue dans cette dystopie cyberpunk ! Vous êtes à Moscou, ravagé par les gangs et les cyborgs. Après deux siècles de guerre froide, l'Union soviétique ne s'est toujours pas effondrée. Bienvenue dans un futur parallèle, à la fois proche et différent de notre réalité. En 2160, les rues du Moscow débordent de voyous en prothèses et armures. Danila Kouraguine, jeune nettoyeur dépourvu de greffe mécanique, fait ainsi figure d'exception avec son pistolet-mitrailleur d'un autre âge. La nouvelle mission de Danila consiste à faire diversion aux abords de la planque d'un groupe mafieux surveillée par des kiborgs. Alors qu'il repère les lieux, il croise une jeune femme rousse dont la beauté détonne au coeur de ce quartier mal famé. Ayant en tête les mots de sa petite amie Stasia, Danila sauve l'inconnue de l'un des truands. Pour le remercier, la jeune femme lui propose de passer un moment avec elle. La nouvelle série de Kumo Kagyu, l'auteur de Goblin Slayer, suit le parcours d'un héros dans un monde sans avenir, où le danger est partout.