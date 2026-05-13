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Lucky Luke contre Pinkerton

Achdé, Tonino Benacquista, Daniel Pennac

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Rentré d'une mission secrète au Mexique, Lucky Luke découvre qu'un nouveau héros a conquis l'Ouest. Allan Pinkerton, adepte de méthodes d'investigation révolutionnaires et de la tolérance zéro, veut pousser le justicier solitaire vers la retraite afin de gagner les faveurs du président Lincoln. Daniel Pennac et Tonino Benacquista signent à quatre mains un Lucky Luke exceptionnel sur lequel souffle l'esprit du grand Goscinny, un western subtil pour petits et grands, merveilleusement mis en scène par Achdé.

Par Achdé, Tonino Benacquista, Daniel Pennac
Chez Lucky Comics

|

Auteur

Achdé, Tonino Benacquista, Daniel Pennac

Editeur

Lucky Comics

Genre

Aventure

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Lucky Luke contre Pinkerton

Achdé, Tonino Benacquista, Daniel Pennac

Paru le 13/05/2026

48 pages

Lucky Comics

6,90 €

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Scannez le code barre 9782889880089
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