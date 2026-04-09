Demon Slave Tome 19

Quand le scénariste de Red Eyes Sword donne le pouvoir aux femmes et enchaîne son héros ! Après la tumultueuse élection pour la commandante en chef, les escadrons antidémons se préparent au grand duel contre les Yaraijin. Les Yaraijin apprennent que Yûki abrite trois de leurs soeurs dans son esprit et décident d'attaquer. Pendant ce temps, Haruno Kué, une ancienne membre du 7e escadron, revient après une longue période de convalescence et permet à Yûki d'obtenir une transformation. C'est alors que la plus puissante des Yaraijin, Taikyoku, entre en scène !