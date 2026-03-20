La Souveraineté des Etats et des citoyens, interroge l'un des concepts les plus anciens de la philosophie politique à la lumière des défis les plus récentsâ¯ : l'intelligence artificielle, la souveraineté numérique et la maîtrise des données. De Bodin à Rousseau, de Hobbes à Marx, Jacques Steiwer et Renaud Larsen retracent les métamorphoses de la souveraineté : pouvoir absolu, volonté générale, contrat social ou dictature du prolétariat. Mais leur réflexion se déplace aussi vers notre présent, où les algorithmes, les infrastructures en nuage, la dépendance aux plateformes et la circulation mondiale des données redessinent les contours de l'autorité politique. A qui appartiennent nos donnéesâ¯? Une démocratie peut-elle subsister si ses réseaux de communication, ses outils de décision ou sa défense reposent sur des technologies contrôlées par d'autres puissancesâ¯? L'intelligence artificielle, en automatisant l'évaluation, la surveillance et la prédiction, crée-t-elle une nouvelle forme de souveraineté, extra-étatique et potentiellement hégémoniqueâ¯? En articulant rigueur philosophique, analyse historique et expertise technologique, cet essai éclaire la souveraineté comme enjeu nodal du xxie siècleâ¯ : entre héritage théorique et reconfiguration numérique, entre autonomie des peuples et empire des algorithmes.