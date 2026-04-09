Migration, exil, diasporas au prisme de la rupture

Depuis une quinzaine d'années, les mouvements migratoires sont au coeur des préoccupations et s'inscrivent durablement dans le débat public et les imaginaires collectifs européens. L'écart entre les différentes réalités migratoires et les représentations que nous en avons est au coeur de ce livre. Le concept polysémique de "rupture" est ici mobilisé pour penser autrement, dans une temporalité large, les mobilités humaines contraintes, souvent violentes. Documenter la rupture en migration, en explorer le caractère systémique, permet en effet de penser autrement la question migratoire. Les analyses rassemblées ici offrent du point de vue de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie et de la géographie sociale, une exploration fine et novatrice des mobilités contraintes. Fondées sur des enquêtes en archives et de terrain originales, elles interrogent l'apparente évidence de la rupture et éclairent le pouvoir d'agir des individus en contexte migratoire. Explorer les lieux et les temporalités de l'exil au prisme de la rupture permet ainsi d'appréhender la migration dans toute sa complexité anthropologique, et dans sa dimension la plus humaine.