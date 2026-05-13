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Décubitus

Gustave Didelot

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Dans "Décubitus" , Gustave Didelot propose un récit empreint d'une grande douceur, qui porte la marque de ce monde utopique et bienveillant qu'il travaille à créer depuis plusieurs années. Après s'être rapidement débarrassés de la poussière environnante, des balais humanoïdes se retrouvent à errer sans but. Comme la poussière tarde à revenir, ils commencent à développer de nouvelles pratiques, loin de leur gestuelle mécanique. Avec un regard enfantin, l'artiste met en scène ces personnages qui évoluent au fil des pages, loin de l'aliénation quotidienne, dans un univers parallèle où le ralentissement est une chance et où priment la douceur, la découverte et la création.

Par Gustave Didelot
Chez Editions art&fiction

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Auteur

Gustave Didelot

Editeur

Editions art&fiction

Genre

Mouvements artistiques

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Décubitus

Gustave Didelot

Paru le 16/06/2026

72 pages

Editions art&fiction

19,00 €

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Scannez le code barre 9782889641161
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