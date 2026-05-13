Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

28 jours de neuro-sagesse

Jean-Dominique Michel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous vous sentez submergé par l'anxiété ? Prisonnier de pensées qui tournent en boucle ? Déconnecté de vous-même ? Ce livre est fait pour vous. Non pas comme une injonction à "être positif" , mais comme un accompagnement bienveillant vers votre propre sagesse intérieure. "28 jours de neuro-sagesse" vous tend la main avec douceur et rigueur scientifique. Pendant quatre semaines, vous explorerez les ressources insoupçonnées de votre cerveau pour apaiser votre mental, réguler vos émotions et reconnecter avec ce qui compte vraiment. Pas de promesses miraculeuses. Uniquement des pratiques éprouvées par les neurosciences : transformer votre dialogue intérieur, accueillir vos émotions avec compassion, développer votre intuition, cultiver la gratitude et trouver du sens, même dans les moments difficiles. Chaque jour, un rendez-vous avec vous-même. Entre 10 et 20 minutes pour découvrir, expérimenter et intégrer. Des exercices simples mais profonds. Des explications claires. Un ton complice, jamais moralisateur. Un programme progressif, accessible et profondément transformateur.

Par Jean-Dominique Michel
Chez Marco Pietteur

|

Auteur

Jean-Dominique Michel

Editeur

Marco Pietteur

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 28 jours de neuro-sagesse par Jean-Dominique Michel

Commenter ce livre

 

28 jours de neuro-sagesse

Jean-Dominique Michel

Paru le 13/05/2026

192 pages

Marco Pietteur

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782874342738
9782874342738
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.