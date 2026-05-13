Vous vous sentez submergé par l'anxiété ? Prisonnier de pensées qui tournent en boucle ? Déconnecté de vous-même ? Ce livre est fait pour vous. Non pas comme une injonction à "être positif" , mais comme un accompagnement bienveillant vers votre propre sagesse intérieure. "28 jours de neuro-sagesse" vous tend la main avec douceur et rigueur scientifique. Pendant quatre semaines, vous explorerez les ressources insoupçonnées de votre cerveau pour apaiser votre mental, réguler vos émotions et reconnecter avec ce qui compte vraiment. Pas de promesses miraculeuses. Uniquement des pratiques éprouvées par les neurosciences : transformer votre dialogue intérieur, accueillir vos émotions avec compassion, développer votre intuition, cultiver la gratitude et trouver du sens, même dans les moments difficiles. Chaque jour, un rendez-vous avec vous-même. Entre 10 et 20 minutes pour découvrir, expérimenter et intégrer. Des exercices simples mais profonds. Des explications claires. Un ton complice, jamais moralisateur. Un programme progressif, accessible et profondément transformateur.