Après le succès du Chalet (plus de 18 000 exemplaires vendus en France) et de La Croisière (prix du Polar Bristish 2024), bienvenue aux Maldives. Un groupe d'influenceurs et de journalistes passe un séjour de rêve dans un luxueux complexe hôtelier jusqu'à ce qu'un premier cadavre soit découvert... Après le succès du Chalet et de La Croisière , le nouveau suspense de Catherine Cooper, un huis clos étouffant sur la liste des meilleures ventes du Sunday Times . Quelques journalistes et influenceurs triés sur le volet sont invités aux Maldives dans l'hôtel de luxe que dirigent Henry et Ophelia. Le voyage de presse ultime. Au programme des réjouissances : plongée sous-marine, sorties en quad, dîners gastronomiques, baignade avec les tortues... Le paradis sur terre. Mais un premier corps est retrouvé. Puis, alors que l'île est coupée du monde après une tempête, c'est au tour d'Ophelia de disparaître... Qui sera le suivant ? Qui reviendra vivant de son séjour ? Bienvenue en enfer... " Vivement l'adaptation télé ! " Prima " Une vengeance à froid, une île dont on ne peut s'échapper, un suspense qu'on ne peut lâcher. " The Bookseller