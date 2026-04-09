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#Roman francophone

"Avec calme et amour"

Laurence Caracalla, Gérard Daguerre

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C'est un destin comme il en existe peu. Encouragé par sa mère, un gamin de Bayonne s'inscrit au conservatoire de piano. Il se révèle extrêmement doué, est embauché à treize ans par un orchestre de casino et monte à Paris à quinze. Gérard Daguerre va devenir le musicien des plus grandes vedettes de l'époque : Joe Dassin, Michel Delpech, Michel Sardou, Régine, Sylvie Vartan, Charles Aznavour ou Serge Lama... En 1981, il fait une rencontre qui le bouleversera à jamais, celle de Barbara, qu'il accompagne au piano pendant dix-sept ans. Il est l'un des rares à qui elle accorde sa confiance. Il devient son indispensable "G". D'elle, il apprend la meilleure des leçons, toujours entrer dans l'univers de ceux qu'il accompagne, être tout entier dans leurs chansons.

Par Laurence Caracalla, Gérard Daguerre
Chez Editions de La Table Ronde

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Auteur

Laurence Caracalla, Gérard Daguerre

Editeur

Editions de La Table Ronde

Genre

Littérature française

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"Avec calme et amour"

Laurence Caracalla, Gérard Daguerre

Paru le 09/04/2026

192 pages

Editions de La Table Ronde

19,00 €

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