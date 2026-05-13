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#Roman francophone

Le cas Philomène

Yohan Perez, Géraldine Claudel

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Philomène a trente-deux ans, un coeur cabossé, un boulot de préparatrice en pharmacie... et une peur panique de s'attacher. Heureusement, elle n'est pas seule. Il y a les Guérisseuses, ce groupe d'amies un peu dingues qui transforment chaque message WhatsApp en thérapie collective. A elles cinq, elles réparent ce que la vie casse, avec des fous rires lors de leurs apéros du jeudi soir. Jusqu'à ce soir d'anniversaire, où il y a LUI. Un mime sur un trottoir. Il ne dit rien, mais semble tout entendre. Un personnage qui allume la tour Eiffel avec un briquet, invite Philomène sur les toits de Notre-Dame et fait apparaître un radeau au milieu du parc Monceau. Il va semer dans sa vie des roses en papier et du chaos dans celle de ses amies. Autour d'eux, Paris devient un terrain de jeu. Et si le véritable mystère de ce roman n'était pas ce mime silencieux, mais la façon dont on reprend, un jour, le pouvoir sur sa vie ?

Par Yohan Perez, Géraldine Claudel
Chez Editions Mazarine

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Auteur

Yohan Perez, Géraldine Claudel

Editeur

Editions Mazarine

Genre

Littérature française

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Le cas Philomène

Yohan Perez, Géraldine Claudel

Paru le 13/05/2026

304 pages

Editions Mazarine

22,90 €

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Scannez le code barre 9782863749043
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