Saint François de Fatima

François Marto est un enfant amoureux de la nature. Gardien de troupeau depuis son plus jeune âge, il aime parcourir les sentiers, écouter le chant des oiseaux, admirer les prairies fleuries, l'éclat du soleil et le scintillement des étoiles. Elevé dans une famille fervente, il voit en chaque créature un reflet de la beauté de Dieu. Très sociable, d'un tempérament solaire, il est apprécié de tous. Cet enfant poète et amoureux de la vie reçoit, en même temps que Lucie et Jacinthe, les apparitions de Marie à Fatima. Sa vie spirituelle en est intensifiée , il manifeste une grande sollicitude envers les plus pauvres , il endure, avec une patience exemplaire, les épreuves infligées par ceux qui veulent faire taire les trois jeunes voyants. En 1919, à l'âge de 10 ans, il est emporté par la grippe espagnole, supportée avec courage. Suivons l'itinéraire du plus méconnu des voyants de Fatima, un enfant dont le caractère paisible et contemplatif cache une force de caractère hors du commun.