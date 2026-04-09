Appelés à la plénitude

Le nombre de demandes de baptême explose depuis quelques années. Qui frappe à la porte de l'Eglise ? Beaucoup de jeunes, parfois très éloignés d'une quelconque croyance. Au terme de leur préparation, ils reçoivent les trois sacrements de ce qu'on appelle "l'initiation chrétienne" : le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, qui font d'eux le signe vivant de la présence et de l'amour du Christ. Et ensuite, comment en vivre ? Cet ouvrage offre un approfondissement du sens de ces 3 sacrements, pris dans l'ordre : baptême, confirmation, Eucharistie. Il propose d'y voir plus clair sur l'engagement qu'ils impliquent. Il veut aussi aider à vivre l'après : l'approfondissement personnel et ecclésial des nouveaux baptisés, dont les paroisses et les communautés ont tant besoin. A travers des quizz et des témoignages, ce guide propose un souffle nouveau, un peu plus de "chair" aux nouveaux baptisés au moment le plus important de leur vie : le baptême !