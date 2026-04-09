Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Appelés à la plénitude

Benjamin Boisson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le nombre de demandes de baptême explose depuis quelques années. Qui frappe à la porte de l'Eglise ? Beaucoup de jeunes, parfois très éloignés d'une quelconque croyance. Au terme de leur préparation, ils reçoivent les trois sacrements de ce qu'on appelle "l'initiation chrétienne" : le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, qui font d'eux le signe vivant de la présence et de l'amour du Christ. Et ensuite, comment en vivre ? Cet ouvrage offre un approfondissement du sens de ces 3 sacrements, pris dans l'ordre : baptême, confirmation, Eucharistie. Il propose d'y voir plus clair sur l'engagement qu'ils impliquent. Il veut aussi aider à vivre l'après : l'approfondissement personnel et ecclésial des nouveaux baptisés, dont les paroisses et les communautés ont tant besoin. A travers des quizz et des témoignages, ce guide propose un souffle nouveau, un peu plus de "chair" aux nouveaux baptisés au moment le plus important de leur vie : le baptême !

Par Benjamin Boisson
Chez Editions des Béatitudes

|

Auteur

Benjamin Boisson

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Catéchèse adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Appelés à la plénitude par Benjamin Boisson

Commenter ce livre

 

Appelés à la plénitude

Benjamin Boisson

Paru le 28/05/2026

140 pages

Editions des Béatitudes

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030607314
9791030607314
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.