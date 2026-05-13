Les P'tites Poules - Enquête au poulailler

Le tout premier escape book des P'tites Poules : un mystère qui plane sur le poulailler, une enquête à mener, aux côtés de Carmen, Carmélito et Bélino, avec humour et malice, des éclats de rire garantis ! Une étrange disparition trouble la tranquillité du poulailler : l'oeuf de Tante Coquette s'est volatilisé. Carmélito, Carmen et leurs amis se transforment en détectives mais ils auront besoin de leurs méninges (et de ceux des lecteurs ou lectrices) pour résoudre les multiples énigmes et mini-jeux sur leur route, et avancer dans leur enquête. Entre fausses pistes, suspects inattendus et rebondissements cocasses, les P'tites Poules nous entraînent dans une enquête pleine de suspense, le tout, sans sortir du poulailler... Pour s'amuser encore plus avec Les P'tites Poules , à découvrir aussi : Les P'tites Poules - Mon P'tit jeu , les jeux de cartes ou encore les Cocoricartes à gratter !