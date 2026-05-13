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Pokémon À la recherche de Koraidon et Miraidon

Dragon d'or, Pokémon company The

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Un grand cherche-et-trouve dans l'univers de Pokémon pour s'amuser à repérer deux Pokémon légendaires de Paldea dans des scènes pleines de détails et de surprises ! Un livre-jeu grand format proposant une série de scènes illustrées riches et colorées, dans lesquelles les enfants doivent retrouver les puissants Koraidon et Miraidon. Chaque double-page met en scène un décor emblématique de la licence, avec des défis visuels adaptés aux plus jeunes. Un format ludique et intemporel, parfait pour développer le sens de l'observation tout en prolongeant l'expérience Pokémon.

Par Dragon d'or, Pokémon company The
Chez Les Livres du Dragon d'Or

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Auteur

Dragon d'or, Pokémon company The

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Pokémon À la recherche de Koraidon et Miraidon

Dragon d'or, Pokémon company The

Paru le 13/05/2026

28 pages

Les Livres du Dragon d'Or

9,95 €

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Scannez le code barre 9782821219618
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