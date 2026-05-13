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L'inconnue de Brooklyn

Dominique Sylvain

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Bensonhurst, 1985. Trois adolescents se rencontrent au coeur du quartier italien de Brooklyn " protégé " parla mafia. Entre amitié et désir amoureux, leurs liens les aident à croire dur comme fer en leurs rêves : Lou et Sharon feront du cinéma, Josh sera ingénieur. Pourtant, au fil des années, le destin s'en mêle et les ambitions se teintent d'amertume. Tandis que Sharon part à la dérive et que Josh semble suivre les traces de son escroc de père, seul Lou reste fidèle à la promesse qu'il s'est faite : devenir un cinéaste reconnu. Lorsque deux membres du trio se seront brûlé les ailes aux feux du pouvoir et de l'argent, une question s'imposera. Si la fidélité aux valeurs du passé vous incite à donner le meilleur de vous-même, peut-elle aussi vous pousser au pire ?

Par Dominique Sylvain
Chez Rivages

|

Auteur

Dominique Sylvain

Editeur

Rivages

Genre

Thrillers

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L'inconnue de Brooklyn

Dominique Sylvain

Paru le 13/05/2026

304 pages

Rivages

21,00 €

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