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Mon cahier de suivi des élèves

Lutin Bazar, Bazar Lutin

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cahier permet de regrouper au même endroit les informations importantes pour le suivi de vos élèves (jusqu'à 30 élèves). Simplifiez votre quotidien avec Lutin Bazar ! Vous trouverez dans ce cahier prévu pour 30 élèves : Une double page dédiée à chaque élève pour noter les infos essentielles, les observations, les dispositifs d'aide, les dates à retenir et la communication avec la famille ; Un emploi du temps pour indiquer les suivis spécifiques des enfants à besoins éducatifs particuliers ; Des onglets colorés pour se repérer facilement dans le cahier ; Un joli marque-page à fixer à la spirale de votre organiseur pour identifier d'un coup d'oeil la semaine en cours ; Plus de 100 stickers colorés pour une organisation visuelle et efficace.

Par Lutin Bazar, Bazar Lutin
Chez Retz

|

Auteur

Lutin Bazar, Bazar Lutin

Editeur

Retz

Genre

Pédagogie

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Mon cahier de suivi des élèves

Lutin Bazar, Bazar Lutin

Paru le 13/05/2026

Retz

6,90 €

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9782725648965
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