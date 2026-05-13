Mon cahier de suivi des élèves

cahier permet de regrouper au même endroit les informations importantes pour le suivi de vos élèves (jusqu'à 30 élèves). Simplifiez votre quotidien avec Lutin Bazar ! Vous trouverez dans ce cahier prévu pour 30 élèves : Une double page dédiée à chaque élève pour noter les infos essentielles, les observations, les dispositifs d'aide, les dates à retenir et la communication avec la famille ; Un emploi du temps pour indiquer les suivis spécifiques des enfants à besoins éducatifs particuliers ; Des onglets colorés pour se repérer facilement dans le cahier ; Un joli marque-page à fixer à la spirale de votre organiseur pour identifier d'un coup d'oeil la semaine en cours ; Plus de 100 stickers colorés pour une organisation visuelle et efficace.