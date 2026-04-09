111 Lieux pour les familles autour du lac Léman à ne pas manquer

Véritable allié du quotidien, ce guide vous invite à explorer avec vos enfants des lieux magiques et des activités enrichissantes parfaitement adaptés aux jeunes explorateurs... comme aux plus grandsA ! Que ce soit pour une aventure au grand air, une expérience éducative ou un moment de détente, chaque adresse a été soigneusement sélectionnée par Magalie Savoye pour vous faire passer des moments inoubliables à deux pas de chez vous. Faire la connaissance d'un véritable guet, se défouler lors d'une session de laser game ou participer à une initiation aux plus grands tours de magie... vous y trouverez 111 idées pour amuser vos enfants, sans oublier les informations insolites typiques des guides 111 Lieux qui éveilleront l'intérêt des parents. Agrémenté de photos rigolotes et de conseils originaux, ce guide regorge de lieux et de rencontres hors du commun qui feront le bonheur de toutes les générations !