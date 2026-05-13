Lorsque Reva retrouve son souffle après deux opérations pulmonaires, elle semble revivre. Longtemps privée d'air, elle découvre une puissance nouvelle. Au point que ses perfomances en apnée fascinent et dérangent. Quelque chose en elle a changé. Dans un monde où l'océan est devenu impraticable et interdit, Reva ressent un appel viscéral du large et se lance dans une enquête par-delà les mers. D'une écriture sensible, Ornella Petit signe un premier roman audacieux, où le souffle devient élan vital, et l'amour des océans, un acte de résistance. Un récit qui célèbre la grâce du vivant, et les métamorphoses intimez. Après une formation aux Cours Florent, Ornella Petit intègre une compagnie de théâtre en 2013 et part en tournée pendant 7 ans. Elle a également été chanteuse pour un groupe de rock. Elle exerce aujourd'hui le métier d'astrologue. Le Souffle est son premier roman.