Un mariage extraordinaire

1926. Paris, dans le plus bel hôtel du monde. Scoop ! Rose, 11 ans, la fille du sous-directeur, apprend qu'une diva va épouser ici en secret un célèbre aviateur. Elle le confie à son amie Suzon, jeune femme de chambre. Les employés s'affairent. Les invités s'installent. Domestique de la diva, Suzon la prépare au grand jour. Mais l'arrivée au restaurant du Ritz d'un célèbre critique gastronomique sème la panique en cuisine. Pire ! La diva s'afflige de ne pas recevoir de lettre de son amoureux et enchaîne les caprices... Rose et Suzon arriveront-elles à faire revenir le bonheur au palace ?