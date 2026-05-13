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#Roman jeunesse

Un mariage extraordinaire

Gwenaële Barussaud, Lucie Durbiano

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1926. Paris, dans le plus bel hôtel du monde. Scoop ! Rose, 11 ans, la fille du sous-directeur, apprend qu'une diva va épouser ici en secret un célèbre aviateur. Elle le confie à son amie Suzon, jeune femme de chambre. Les employés s'affairent. Les invités s'installent. Domestique de la diva, Suzon la prépare au grand jour. Mais l'arrivée au restaurant du Ritz d'un célèbre critique gastronomique sème la panique en cuisine. Pire ! La diva s'afflige de ne pas recevoir de lettre de son amoureux et enchaîne les caprices... Rose et Suzon arriveront-elles à faire revenir le bonheur au palace ?

Par Gwenaële Barussaud, Lucie Durbiano
Chez Rageot

|

Auteur

Gwenaële Barussaud, Lucie Durbiano

Editeur

Rageot

Genre

Rageot - Cascade

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Un mariage extraordinaire

Gwenaële Barussaud, Lucie Durbiano

Paru le 13/05/2026

144 pages

Rageot

7,90 €

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Scannez le code barre 9782700288735
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