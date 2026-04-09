Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

La grande peur de Popote la petite crotte

Olivier Dutto, Matthieu Maudet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le duo formé d'Olivier Dutto et Matthieu Maudet nous revient avec un troisième opus mettant en vedette la plus que charmante Popote ! Après Popote la petite crotte et Le Noël de Popote la petite crotte, suivez maintenant notre héroïne dans une toute nouvelle aventure où sortir est le premier pas à franchir. Popote la petite crotte adore regarder le paysage au dehors. Et même si l'idée de se perdre ou, pire, de se faire manger par l'oiseau lui donne froid dans le dos, elle se sent forte ! C'est décidé, aujourd'hui, elle sort !

Par Olivier Dutto, Matthieu Maudet
Chez Les 400 coups

|

Auteur

Olivier Dutto, Matthieu Maudet

Editeur

Les 400 coups

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La grande peur de Popote la petite crotte par Olivier Dutto, Matthieu Maudet

Commenter ce livre

 

La grande peur de Popote la petite crotte

Olivier Dutto, Matthieu Maudet

Paru le 09/04/2026

30 pages

Les 400 coups

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782898153792
9782898153792
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.