La grande peur de Popote la petite crotte

Le duo formé d'Olivier Dutto et Matthieu Maudet nous revient avec un troisième opus mettant en vedette la plus que charmante Popote ! Après Popote la petite crotte et Le Noël de Popote la petite crotte, suivez maintenant notre héroïne dans une toute nouvelle aventure où sortir est le premier pas à franchir. Popote la petite crotte adore regarder le paysage au dehors. Et même si l'idée de se perdre ou, pire, de se faire manger par l'oiseau lui donne froid dans le dos, elle se sent forte ! C'est décidé, aujourd'hui, elle sort !