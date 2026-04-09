Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La tragédie de la philosophie

Serge Boulgakov

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Traduction et notes par Anastasia Skachilova - Préface par Antoine Arjakovsky - Postface par Jean-Marc Ferry Dans La Tragédie de la philosophie Boulgakov commence son histoire des hérésies philosophiques en montrant que la raison conceptuelle est appelée à faire preuve d'humilité si elle souhaite dévoiler la vérité et donner accès au réel. En effet tout monisme logique, prétendant à la philosophie absolue, est promis à l'effondrement et ne peut, en conséquence, que générer scepticisme et relativisme. Contre tout rationalisme dogmatique, la pensée critique de Boulgakov montre d'abord que la personne est inobjectivable et absolue. Mais elle ne peut prétendre à la domination d'autrui, comme il ressort de la pensée de Fichte, puisque le Toi ne se limite pas à être un non Je. Boulgakov explique ensuite que tout objet de connaissance tend à s'ériger en raison absolue et égalisatrice comme il ressort de la philosophie panlogiste de Hegel. Enfin le penseur russe rappelle que tout être dispose également de sa propre antinomie. Car il pose l'existence mais n'a ni conscience de soi ni de sa forme conceptuelle propre. C'est ce que refusent les systèmes de la substantialité, les monismes naturalistes comme chez les Présocratiques, et les panthéismes comme chez Spinoza, Leibniz ou Schelling. Pour Boulgakov seule la conscience de soi, qui repose sur une proposition formée d'un sujet, d'un prédicat et d'une copule, permet de mettre à jour "l'esprit comme une proposition vivante se réalisant sans cesse" . C'est pourquoi il faut distinguer entre l'hypostase, ou conscience de soi, et l'hypostasie, ou capacité de la substance à aimer, à participer à la vie. L'esprit humain est un sujet qui se révèle à lui-même dans l'attribut (concept ou altérité) grâce aux noces accomplies au sein du verbe. Dans un jugement entre le sujet et l'attribut, la copule définit leur être personnel hypostatique. Par la même, elle réalise l'image tri-hypostatique de l'être. En un sens analogique, Boulgakov montre dans sa trilogie que Dieu s'auto-révèle à Lui-même comme Père, Fils et Esprit Saint, par les épousailles accomplies au sein de la Sagesse divino-humaine qui forme sa corporéité propre. Cette découverte ne quittera plus le père Serge Boulgakov, qui toute sa vie travaillera à approfondir sa philosophie de la ternarité du jugement par une théologie de la Sagesse trinitaire. Dans ses Capita de Trinitate, parues en 1928 et 1930 il ajoutait : "Ce qui se révèle (le substantif) comporte un mot (le prédicat) qui est une expression de son propre être (la copule). Le Silence, le Verbe, la Vie : Le Père, le Fils, l'Esprit saint" . AA

Par Serge Boulgakov
Chez Parole et silence

|

Auteur

Serge Boulgakov

Editeur

Parole et silence

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La tragédie de la philosophie par Serge Boulgakov

Commenter ce livre

 

La tragédie de la philosophie

Serge Boulgakov

Paru le 30/04/2026

280 pages

Parole et silence

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889596676
9782889596676
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.