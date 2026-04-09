Moi, Jeanne, Reine et comtesse

Au destin hors normes, Jeanne 1re de Naples, placée très tôt sur le trône, fut à la fois encensée, vilipendée et trahie. Unie très jeune au prince André, soupçonnée d'avoir commandité son meurtre, elle fut sommée de s'expliquer devant la Cour pontificale. Coupable, Jeanne ? Louis de Tarente, épousé en secondes noces passa son temps à la battre et à piller le trésor royal. Une troisième union avec Jaime III de Majorque ne s'avéra pas plus heureuse : à moitié fou, perdu de vices , il la violentait et l'humiliait. Des trois enfants issus de ses mariages, aucun ne survécut. Pour lui succéder, elle adopta son neveu Louis d'Anjou : arrivera-t-il à temps pour sauver ? Responsable malgré elle du grand schisme qui scinda le monde chrétien en deux blocs enragés, comment le vécut-elle ? D'aucuns la jugèrent frivole, stupide, incapable de régner, d'autres l'ont encensée. Mais qui était vraiment Jeanne qui régna dans les méandres du royaume de Naples et du comté de Provence en ce XIVe siècle.