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Cahier de vacances pour adultes Enquêtes criminelles

Xxx, Marabout, Stéphanie Bouvet

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Réveillez l'enquêteur qui sommeille en vous en résolvant 10 enquêtes criminelles : du meurtre prémédité à l'accident mortel, en passant par l'assassinat de sang-froid, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Prenez connaissance du contexte au début de chaque enquête grâce à une nouvelle qui plante le décor, dressez le portrait de la victime, interrogez les suspects, puis suivez les constatations de l'équipe d'investigation. C'est alors à vous de trouver le coupable ! Décortiquez chaque témoignage, analysez toutes les pièces à conviction et détectez les indices cachés dans les photos pour élucider les crimes.

Par Xxx, Marabout, Stéphanie Bouvet
Chez Marabout

|

Auteur

Xxx, Marabout, Stéphanie Bouvet

Editeur

Marabout

Genre

Jeux

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Cahier de vacances pour adultes Enquêtes criminelles

Xxx, Marabout, Stéphanie Bouvet

Paru le 13/05/2026

72 pages

Marabout

7,90 €

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Scannez le code barre 9782501198318
9782501198318
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