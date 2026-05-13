Cahier de vacances pour adultes Enquêtes criminelles

Réveillez l'enquêteur qui sommeille en vous en résolvant 10 enquêtes criminelles : du meurtre prémédité à l'accident mortel, en passant par l'assassinat de sang-froid, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Prenez connaissance du contexte au début de chaque enquête grâce à une nouvelle qui plante le décor, dressez le portrait de la victime, interrogez les suspects, puis suivez les constatations de l'équipe d'investigation. C'est alors à vous de trouver le coupable ! Décortiquez chaque témoignage, analysez toutes les pièces à conviction et détectez les indices cachés dans les photos pour élucider les crimes.