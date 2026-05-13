Secrets pour masser comme un pro

Les techniques des experts pour que vos soins deviennent des expériences inoubliables Qu'est-ce qui fait la différence entre un massage amateur et un massage professionnel ? De petits détails qui comptent : utiliser une pression progressive, masser avec tout le corps pour ne pas fatiguer les mains, toucher des zones trop souvent oubliées... Jordan Florentin, masseur et formateur, vous révèle dans cet ouvrage les secrets et les astuces méconnues des pros pour faire passer vos massages au niveau supérieur, que vous soyez débutant ou confirmé. Avec : - + de 200 manoeuvres détaillées & illustrées pour varier au maximum les gestes et donc les bienfaits. - 8 protocoles de massage pour répondre aux besoins les plus courants : relâcher les tensions, mieux dormir, récupérer après le sport... - 3 protocoles d'automassage pour prendre soin de soi, car un bon masseur est un masseur en forme !