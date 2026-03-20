Heureuse avec un grand H

Choisissons-nous toujours notre destin ? L'histoire de Jeanne décrit une vie semée d'embûches, une existence qu'elle n'a certainement pas toujours contrôlée. A l'âge de trente ans, elle se rend compte que celle-ci ne lui convient pas. Alors, elle décide de déroger à cette réalité de différentes manières. Cependant, son destin change en un claquement de doigts. Un accident remet tout en cause et elle se réveille d'un profond coma. Jeanne devient une miraculée de la vie et, à ce moment-là, sa vie change définitivement. Est-ce vraiment ce qu'elle voulait ? Ce changement crucial fera d'elle la maîtresse de son existence, mais à quel prix ? Les choix qu'elle fera par la suite détermineront son avenir et la confrontent à des dilemmes inattendus...