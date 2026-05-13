" Papa, ce soir, c'est moi qui raconte l'histoire ! " Et c'est ainsi que tout a commencé... Ce soir-là, alors que Marion Du B' est loin de son fils et de sa maison, Noakiin, 7 ans et demi, invente la plus belle des histoires qu'on puisse offrir à une maman qui se languit. Nous sommes le 24 mai, à la veille de la Fête des Mères, et cette petite phrase prononcée avec candeur deviendra la première étincelle d'un grand projet plein de tendresse : " Le serpent aux écailles d'or ".