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#Album jeunesse

Le serpent aux écailles d'or

B' noakiin Du, Noakiin Du B'

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" Papa, ce soir, c'est moi qui raconte l'histoire ! " Et c'est ainsi que tout a commencé... Ce soir-là, alors que Marion Du B' est loin de son fils et de sa maison, Noakiin, 7 ans et demi, invente la plus belle des histoires qu'on puisse offrir à une maman qui se languit. Nous sommes le 24 mai, à la veille de la Fête des Mères, et cette petite phrase prononcée avec candeur deviendra la première étincelle d'un grand projet plein de tendresse : " Le serpent aux écailles d'or ".

Par B' noakiin Du, Noakiin Du B'
Chez Chafouine éditions

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Auteur

B' noakiin Du, Noakiin Du B'

Editeur

Chafouine éditions

Genre

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Le serpent aux écailles d'or

B' noakiin Du, Noakiin Du B'

Paru le 13/05/2026

40 pages

Chafouine éditions

15,00 €

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