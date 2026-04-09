Mes coloriages gonflables Pokémon

Des coloriages gonflables à découvrir, pour donner vie aux Pokémon préférés des enfants ! Dans cette pochette, deux Pokémon en papier attendent d'être coloriés... et gonflés ! Pour cela, rien de plus facile : il suffit de colorier son Pokémon avec des feutres ou des crayons de couleur, puis de se munir de la paille et de souffler dans le coloriage. Et voilà : il ne reste plus qu'à jouer avec Pikachu et Evoli pour devenir le meilleur Dresseur Pokémon ! Pour plus de coloriages 100 % Pokémon : les Coloriages cherche-et-trouve géants, les Coloriages effaçables et les collections " Coloriages en folie ", " Coloriages pixels ", " Maxi coloriages " et " Mes coloriages cherche-et-trouve " !