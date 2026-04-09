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Mes coloriages gonflables Pokémon

Pokemon

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Des coloriages gonflables à découvrir, pour donner vie aux Pokémon préférés des enfants ! Dans cette pochette, deux Pokémon en papier attendent d'être coloriés... et gonflés ! Pour cela, rien de plus facile : il suffit de colorier son Pokémon avec des feutres ou des crayons de couleur, puis de se munir de la paille et de souffler dans le coloriage. Et voilà : il ne reste plus qu'à jouer avec Pikachu et Evoli pour devenir le meilleur Dresseur Pokémon ! Pour plus de coloriages 100 % Pokémon : les Coloriages cherche-et-trouve géants, les Coloriages effaçables et les collections " Coloriages en folie ", " Coloriages pixels ", " Maxi coloriages " et " Mes coloriages cherche-et-trouve " !

Par Pokemon
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Pokemon

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mes coloriages gonflables Pokémon

Pokemon

Paru le 09/04/2026

3 pages

Les Livres du Dragon d'Or

9,95 €

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