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Beatus

Pascal Quignard

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Poche inédit dans la nouvelle collection In-12 des Editions Hardies. "Beatus" rassemble deux méditations inédites. "Conférence sur ma mort future" et "Paysage nocturne" déploient une nouvelle manière d'envisager la mort. "Avant tout écrire, c'est tenir. C'est à cause de ce crayon qu'on tient, c'est à cause de ce stylo qu'on tient, de ce feutre qu'on tient, de cette plume d'oiseau qu'on tient, de ce stylus d'acier qu'on tient, qu'on écrit. On tient quelque chose. On se tient à quelque chose. On tient le coup".

Par Pascal Quignard
Chez Hardies

|

Auteur

Pascal Quignard

Editeur

Hardies

Genre

Littérature française

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DOSSIER - Lire en poche, le salon de Gradignan dédié aux petits formats

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Beatus

Pascal Quignard

Paru le 13/05/2026

112 pages

Hardies

9,00 €

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