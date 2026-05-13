Poche inédit dans la nouvelle collection In-12 des Editions Hardies. "Beatus" rassemble deux méditations inédites. "Conférence sur ma mort future" et "Paysage nocturne" déploient une nouvelle manière d'envisager la mort. "Avant tout écrire, c'est tenir. C'est à cause de ce crayon qu'on tient, c'est à cause de ce stylo qu'on tient, de ce feutre qu'on tient, de cette plume d'oiseau qu'on tient, de ce stylus d'acier qu'on tient, qu'on écrit. On tient quelque chose. On se tient à quelque chose. On tient le coup".