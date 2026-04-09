Pokémon - Mon imagier cherche-et-trouve

Une véritable balade au fil de l'eau dans la région de Paldea avec ce guide ludique et visuellement riche ! Cet imagier très coloré propose une balade au bord de l'eau en compagnie des Pokémon. A travers de grandes scènes illustrées, les tout-petits, nomment et cherchent les Pokémon cachés dans le décor. Le format dépliant offre une lecture panoramique et immersive, idéale pour une exploration visuelle en grand. Inspiré des imagiers classiques, ce livre favorise la reconnaissance des personnages et la concentration, tout en s'inscrivant dans l'univers Pokémon. Un premier cherche-et-trouve doux et accessible, parfait pour les petites mains et les premières découvertes.