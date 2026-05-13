Quel est le degré du piment d'Espelette sur l'échelle de Scoville ? A quelle vitesse file une pelote basque ? Si vous n'avez jamais trouvé dans les guides touristiques, gastronomiques ou culturels les réponses aux VRAIES questions que vous vous posez sur le Pays basque, ce Petit Précis est fait pour vous ! Dans cette collection de guides d'un genre nouveau, découvrez une mosaïque d'informations insolites mais très sérieuses : des miscellanées qui brossent un portrait original, inattendu et savoureux de vos régions préférées. Composé de près de 200 entrées incongrues et agrémentées de cartes, d'infographies, d'illustrations ou encore de listes, cet ouvrage s'adresse tout autant à ceux qui découvrent le Pays basque qu'à ceux qui en sont amoureux et qui pensaient le connaître.