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#Roman francophone

Une promesse bleu horizon

Véronique Chauvy

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Fille de petits commerçants, Céleste a trouvé sa voie : couturière douée, elle vend ses créations à l'un des meilleurs modistes du centre-ville. Tout juste fiancée à Firmin, qui travaille, comme beaucoup d'ouvriers de la région, dans le caoutchouc, sa vie semble suivre un chemin tout tracé ; après le mariage, elle pourra enfin se mettre en ménage et mener sa vie comme elle l'entend... D'autant que son père, déçu qu'aucune de ses filles ne reprenne la quincaillerie familiale, semble ne pas approuver ses choix. Mais en ce début de xxe siècle, la guerre va bouleverser les projets de Céleste. Tandis que Firmin est mobilisé et part au front, le bonheur laisse place à l'attente et à l'angoisse...

Par Véronique Chauvy
Chez Editions De Borée

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Auteur

Véronique Chauvy

Editeur

Editions De Borée

Genre

Auvergne

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Une promesse bleu horizon

Véronique Chauvy

Paru le 09/04/2026

440 pages

Editions De Borée

9,10 €

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