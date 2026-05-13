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Bretagne

Marie-Annick Kerivel

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Quelle quantité de beurre salé un breton consomme-t-il ? Où se trouve le vrai village d'Astérix ? Si vous n'avez jamais trouvé dans les guides touristiques, gastronomiques ou culturels les réponses aux VRAIES questions que vous vous posez sur la Bretagne, ce Petit Précis est fait pour vous ! Dans cette collection de guides d'un genre nouveau, découvrez une mosaïque d'informations insolites mais très sérieuses : des miscellanées qui brossent un portrait original, inattendu et savoureux de vos régions préférées. Composé de près de 200 entrées incongrues et agrémentées de cartes, d'infographies, d'illustrations ou encore de listes, cet ouvrage s'adresse tout autant à ceux qui découvrent la Bretagne qu'à ceux qui en sont amoureux et qui pensaient la connaître.

Par Marie-Annick Kerivel
Chez Point Némo

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Auteur

Marie-Annick Kerivel

Editeur

Point Némo

Genre

Bretagne

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Bretagne

Marie-Annick Kerivel

Paru le 13/05/2026

128 pages

Point Némo

19,90 €

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