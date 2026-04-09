La Plainte déchirante des mouettes

Jeune pêcheur breton, Erwann Le Goff vient tout juste de se fiancer à la douce Madeleine lorsque la guerre éclate. Rapidement mobilisé, il est fait prisonnier et contraint de passer cinq longues années dans une ferme allemande, loin des siens et de sa terre natale. A sa libération, Erwann rentre à Lorient, espérant retrouver un semblant de paix auprès de sa famille miraculeusement épargnée par le conflit. Mais la joie laisse vite place à l'amertume : la pêche traverse une crise profonde, et, surtout, Madeleine ne l'a pas attendu...