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La Plainte déchirante des mouettes

Alain Léonard

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Jeune pêcheur breton, Erwann Le Goff vient tout juste de se fiancer à la douce Madeleine lorsque la guerre éclate. Rapidement mobilisé, il est fait prisonnier et contraint de passer cinq longues années dans une ferme allemande, loin des siens et de sa terre natale. A sa libération, Erwann rentre à Lorient, espérant retrouver un semblant de paix auprès de sa famille miraculeusement épargnée par le conflit. Mais la joie laisse vite place à l'amertume : la pêche traverse une crise profonde, et, surtout, Madeleine ne l'a pas attendu...

Par Alain Léonard
Chez Editions De Borée

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Auteur

Alain Léonard

Editeur

Editions De Borée

Genre

Bretagne

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La Plainte déchirante des mouettes

Alain Léonard

Paru le 09/04/2026

288 pages

Editions De Borée

20,40 €

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