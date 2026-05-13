La Terre n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui avons cessé de l'écouter. Sous nos pas, les pierres gardent la mémoire des origines. Les arbres murmurent la patience du monde. Les rivières chantent la guérison. Le vent, le feu, la mer, la lune... tous portent un message pour l'humanité nouvelle. Dans ce livre, la Terre reprend la parole à travers douze voix du Vivant. Ce n'est pas un conte, ni un traité : c'est une transmission directe entre la Terre-Mère et ton aille. La Terre parle encore est un livre à lire lentement, comme on écoute un battement de coeur. Une expérience d'unité et de mémoire, un retour au lien sacré entre la nature et l'esprit. Car tant qu'un Cire humain écoute, la Terre parle encore.