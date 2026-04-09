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De gloire et de cendres

France Richemond, Théo, Lorenzo Pieri

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Quand elle est apparue en 2006, cette série a marqué de son empreinte la bande dessinée historique et révélé un dessinateur immense : Theo. 20 ans plus tard, voici le dénouement tant attendu. 1429, alors que la fameuse guerre dure depuis presque 100 ans, Tanneguy du Châtel, dans l'ombre, veille sur Jeanne d'Arc. Elle fait enfin sacrer le roi et change ainsi le destin du conflit. Mais elle brise son épée sainte et les événements dès lors s'assombrissent. Remerciée par le souverain, elle repart au combat mais est faite prisonnière et fera bientôt face à son procès.

Par France Richemond, Théo, Lorenzo Pieri
Chez Delcourt

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Auteur

France Richemond, Théo, Lorenzo Pieri

Editeur

Delcourt

Genre

Historique

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De gloire et de cendres

France Richemond, Théo, Lorenzo Pieri

Paru le 09/04/2026

72 pages

Delcourt

16,95 €

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Scannez le code barre 9782756057767
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