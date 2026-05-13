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L'Apocalypse de Saint Jean

Rudolf Steiner

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L'Apocalypse de Saint Jean est l'un des textes les plus mystérieux et symboliques du Nouveau Testament. A travers ses visions de sceaux brisés, de trompettes sonnant le jugement et de la lutte entre la lumière et les ténèbres, ce livre sacré semble annoncer la fin des temps. Mais au-delà des apparences, l'Apocalypse n'est pas une prédiction de catastrophe, mais un message initiatique destiné à révéler la véritable nature de l'évolution humaine. Dans cette interprétation puissante et inspirée, Rudolf Steiner dévoile la dimension cachée de l'Apocalypse. Il nous apprend que cette vision prophétique ne concerne pas seulement un futur lointain, mais qu'elle se déroule ici et maintenant, en chaque être humain et dans l'ensemble de l'humanité. ? Comment interpréter l'Apocalypse comme une promesse d'évolution plutôt que comme un message de destruction ? Un livre essentiel pour tous ceux qui cherchent à donner un sens plus profond aux épreuves du présent et à mieux comprendre l'avenir spirituel de l'humanité.

Par Rudolf Steiner
Chez Ali Baba

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Auteur

Rudolf Steiner

Editeur

Ali Baba

Genre

Vie chrétienne

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L'Apocalypse de Saint Jean

Rudolf Steiner

Paru le 27/05/2026

330 pages

Ali Baba

14,90 €

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Scannez le code barre 9782488183147
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