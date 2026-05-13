C'est au coeur de l'été. Le fils aîné devenu Kathy vient d'être incinéré. La mère, le père et le fils cadet - le petit frère âgé de trente ans - se retrouvent dans la maison familiale qu'ils n'habitent plus depuis plusieurs années. Kathy est avec eux. Aucun ne perçoit sa présence. La mère, la dernière qui l'a vue vivante, semble la ressentir. Elle a toujours souhaité être proche d'elle, surtout après son départ survenu il y a longtemps. Il y a longtemps aussi qu'elle vit seule, douloureusement séparée du père qui a tenté de refaire sa vie. Petit-frère, lui, n'a pas encore commencé la sienne. Il lui cherche un sens, redoute de se tromper. Il est pourtant doué d'une conscience qu'il aimerait moins vive et dont Kathy connaît la valeur. Dans la chaleur épaisse, presque suffocante, alors qu'un orage monte, opacifiant le ciel, Kathy, la narratrice à la fois empathique et dure, dit l'histoire des liens défaits et d'un nouvel espoir. Ses mots sont comme la pluie qui rafraîchit l'air et donne à l'odeur de la terre mouillée le nom de Pétrichor.