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45 Randos nature autour de Paris

Marine Loisy, Clément Lhommeau

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8000km de sentiers balisés sillonnent l'Ile-de-France et vous emmènent à travers bois et champs de blé, le long des rivières et de la Seine, au coeur de parcs naturels régionaux et de villages au charme fou ! A vous les forêts profondes peuplées de charmes et de chênes, les grandioses falaises de craie de la vallée de la Seine, les étranges chaos rocheux de Fontainebleau, les châteaux du Moyen Age perchés sur leurs promontoires ou encore les rives tranquilles du Loing ou de l'Yvette. Des balades de quelques heures à quelques jours, pour tous les types de marcheurs. Un QR Code associé à chaque itinéraire pour télécharger la carte détaillée. De multiples propositions d'activités : canoë-kayak, escalade, baignade, camping à la ferme... à moins de 1 heure de chez vous ! Des randos testées et approuvées par Helloways...

Par Marine Loisy, Clément Lhommeau
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Marine Loisy, Clément Lhommeau

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Paris - Ile-de-France

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45 Randos nature autour de Paris

Marine Loisy, Clément Lhommeau

Paru le 09/04/2026

272 pages

Gallimard Loisirs

25,95 €

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Scannez le code barre 9782742469765
9782742469765
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