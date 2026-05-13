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La neuropsychologie en 50 notions-clés PLN

Stéphanie Mazza, Amandine Rey

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Vous voulez percer les mystères de votre cerveau ? Découvrez la façon dont il gouverne vos pensées, vos émotions, votre mémoire et vos connaissances, grâce à La Neuropsychologie pour les Nuls en 50 notions clés ! La neuropsychologie est un domaine passionnant qui explore les liens complexes entre le cerveau et le comportement humain. Ce livre propose une immersion ludique et accessible dans ce vaste champ d'étude grâce à 50 notions clés décortiquées avec clarté. Conçu par deux neurologues réputées, Stéphanie Mazza et Amandine Rey, ce petit bijou de vulgarisation scientifique offre un panorama complet des dernières avancées en neuropsychologie. Des fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention ou la gestion du stress aux impacts du sommeil sur les apprentissages, en passant par les liens entre cerveau et émotions, les auteures distillent avec pédagogie leurs riches savoirs. Loin des ouvrages techniques réservés aux initiés, ce livre s'adresse à tous les curieux, quel que soit leur niveau de connaissances. A la manière d'un passionnant voyage dans les méandres du cerveau, il permettra aux lecteurs de mieux comprendre leur propre fonctionnement cérébral et mental.

Par Stéphanie Mazza, Amandine Rey
Chez First

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Auteur

Stéphanie Mazza, Amandine Rey

Editeur

First

Genre

Histoire de la psychologie

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La neuropsychologie en 50 notions-clés PLN

Stéphanie Mazza, Amandine Rey

Paru le 28/05/2026

320 pages

First

9,95 €

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