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Bilbao et San Sebastián

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Casco Viejo, Ensanche et musée Guggenheim à Bilbao, plage de la Concha, marché de la Bretxa et Barrio Romántico à San Sebastián, inénarrables bars à pintxos, terrasses et confiseries, boutiques de mode 100% basque, échappée à Getaria ou Gernika : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Bilbao et San Sebastián et vous en dévoilent les secrets - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur l'appli gratuite geovelo Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.

Par Gallimard loisirs
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Gallimard loisirs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Espagne

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Bilbao et San Sebastián

Gallimard loisirs

Paru le 16/04/2026

64 pages

Gallimard Loisirs

9,99 €

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