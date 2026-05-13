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Margaux dit non

Emilie Bélard, Anna Guillet

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Margaux dit non aux vêtements choisis par maman, non pour tenir la main, non pour aller au bain... La petite héroïne est mise en situation pour décrire le non sous toutes ses formes, et comprendre ses significations. On décrypte les refus des tout-petits pour dédramatiser ce passage clé de la petite enfance, traduisant un besoin d'affirmation naturel de l'enfant. Un documentaire qui décrit un comportement typique des 2-4 ans On explique aux 2-4 ans que l'on peut dire non pour affirmer ses goûts ou refuser un bisou, mais que l'on doit accepter les règles des parents pour sa sécurité. Les adultes aident les petits à traverser cette période en proposant un choix de vêtements, une durée limitée à un jeu, ou les apaisent quand les émotions sont trop fortes. En collaboration avec Héloïse Junier Une collection dirigée par une docteure en psychologie du développement et formatrice en crèche, de renom. Elle apporte sa connaissance de la petite enfance, pour parler aux tout-petits, avec leurs mots, de sujets qui les concernent vraiment. Avec une double page destinée aux parents, faisant le point sur les dernières données scientifiques et des conseils.

Par Emilie Bélard, Anna Guillet
Chez Editions Milan

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Auteur

Emilie Bélard, Anna Guillet

Editeur

Editions Milan

Genre

Santé, psychologie

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Margaux dit non

Emilie Bélard, Anna Guillet

Paru le 13/05/2026

24 pages

Editions Milan

5,50 €

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Scannez le code barre 9782408062927
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