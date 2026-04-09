Le goût de la ville

La ville est un espace géographique caractérisé par une forte densité de population, une concentration d'activités économiques, sociales et culturelles, et une organisation politique structurée. Mais toutes les villes sont différentes, construites selon une architecture classique, ou se déployant de manière tentaculaire. Dans la littérature, l'espace urbain façonne les imaginaires et offre aux écrivains de saisissants contrastes : richesse et pauvreté, solitude et sociabilité, ordre et chaos. Admirée ou vilipendée, dans l'ombre des ruelles médiévales ou sur les boulevards animés de la modernité, la ville devient souvent un personnage à part entière. Déambulation en compagnie de Emile Zola, Arthur Rimbaud, Jules Verne, Paul Verlaine, Paul Claudel, George Sand, Chateaubriand, Jules Vallès, Blaise Cendrars, Valéry Larbaud, Jorge Luis Borges, Jacques Prévert, Christine de Pisan, Patricia Reznikov, et bien d'autres...